泰安櫻花綻放6成 夜櫻之美驚呼連連

夜晚也能賞櫻！夜櫻之美別有一番風韻，遊客嘆為觀止直呼美呆了。（陳淑娥攝）

228連假第一天雖然飄著小雨，泰安櫻花魅力無法擋，吸引不少遊客在雨中浪漫賞花。（陳淑娥攝）

為迎接228連續假期到來，泰安櫻花迫不急待已綻放至6成，25日許多遊客仍不畏寒流來襲，攜家帶眷一睹櫻花風姿，為了增添賞櫻樂趣，另類的夜櫻之美也令人嘆為觀止。櫻花季將至3月5日結束；大甲警分局呼籲賞櫻遊客遵守交通管制，儘量搭乘接駁專車，以避免塞車之苦。

泰安派出所近年來，落羽松景點及櫻花盛開聲名遠播，已列入全國前幾大櫻花盛開指標景點，每年吸引數萬遊客前來賞櫻，今天是228連假的第一天，雖然寒流來襲飄著小雨，不少遊客撐著傘一睹櫻花風采，情侶、夫妻、朋友及親子檔不畏寒冷，雨中賞櫻別有一番樂趣。

泰安里長江慶南表示，為了讓遠道而來的遊客有著另類賞櫻感受，特地在櫻花樹底下裝設探照燈，在夜間點燈，從晚上6點開放至11時，而櫻迷也驚呼連連、讚聲不絕，直呼夜櫻別有一番風味！

由於寒流一波波來襲，今年櫻花比往年來的晚，后里泰安櫻花陸續開花，目前已綻放至6成，預計228連假將吸引大批賞櫻人潮，歡迎大家把握假期及賞櫻時節，到后里泰安派出所欣賞日、夜櫻之美，大甲警分局則呼籲遊客遵守交通管制，盡量搭乘大眾接駁車，讓賞櫻之旅滿載而歸。

(中時)