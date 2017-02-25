十鼓橋糖祕境國際馬拉松 交通管制

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2017年十鼓橋糖祕境國際馬拉松將於26日5-13時，在高雄市十鼓橋糖文創園區及市區道路舉行，預計有數千名選手參加。高巿府警察局交通大隊籲請民眾注意交通管制。

交大表示，為利賽事進行及維護選手、市民安全，馬拉松沿路實施交管，提醒民眾盡量避開競賽路線，如遇選手通過，請遵從現場員警或義交指揮，停車耐心等候並為選手加油。

(中時)