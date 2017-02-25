陳子威的引退禮物 被學弟吳季穎毀了

台師大教練陳子威執教台師大的比賽場次，已進入倒數階段。（大專體總提供）

效力璞園隊的陳子威，同時也是台師大教練，他今晚將迎接個人SBL引退賽，但在賽前，他還必須領軍在UBA比賽，儘管台師大的球員都努力為教練奪勝，但就讀輔大、陳子威的南山高中學弟吳季穎，眼裡只有勝利。一路領先的台師大，在第4節遭吳季穎狂轟17分逆轉，終以73比77，無緣在陳子威的大日子送上勝利大禮。

「大家都希望以一場完美的勝利，送給教練當作引退禮物。」攻下全隊最高17分的盧冠軒，也是陳子威的南山學弟，他努力為學長爭勝，但最後關頭失準，加上大一菜鳥周桂羽終場前致命失誤，送禮心願破滅，他說：「太想贏，沒打出應有球風，失誤又太多，給了輔大太多機會。」

台師大沒能守住勝利，關鍵就是輔大大一菜鳥吳季穎再度於關鍵第4節搶分，他單節進帳17分，包括飆進3個三分球與一次「進算加罰」、連拿12分，全場攻下24分，殺得台師大措手不及，也毀了學長的引退禮物，他說：「上了場就六親不認了，打該打的球，沒想太多。」

精心設計的橋段，卻被南山學弟吳季穎的絕佳表現毀了，盧冠軒強調，輸球並非壞事，大家都能透過比賽繼續進步，但他不忘表示：「如果進入8強後再碰到，一定要宰掉的！」由於陳子威本屆結束後，將轉戰政大執教，台師大球員們更希望為教練拿下冠軍。

今晚SBL在板橋體育館舉行的最後一場比賽，由璞園出戰台啤，分別是陳子威與尚韋帆的引退戰，陳子威沒能收下台師大贏球禮物，隨即趕往板橋參賽，台師大球員則在賽後整裝後，也前往板橋參加教練的引退賽。

(中時電子報)