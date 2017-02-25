日月光邀2000員工 共享草地音樂會

日月光文教基金會贊助2017年高雄春天藝術節，鼓勵員工攜家帶眷。（日月光提供）

2017年的草地音樂會《咱的電影咱的歌》，2月25日在高雄市立美術館面湖草坡登場，日月光集團將有千名員工與眷屬，齊聚高美館草地音樂會現場。（日月光提供）

日月光集團透過日月光文教基金會贊助2017年高雄春天藝術節，鼓勵員工攜家帶眷，預計超過2000名員工共同參與一年一度高雄藝文盛宴「草地音樂會」。日月光集團自2015年起積極參與高雄藝文活動，至今第三年，透過支持高雄在地藝文，鼓勵員工以部門活動、家庭活動形式組隊參與，串聯民間企業與高雄藝文展演，共同為高雄注入藝術能量，營造科技與人文藝術相遇的悸動時刻，也透過企業的社會回饋和參與，讓民眾從企業實踐、環境友善的角度，認識日月光集團。

2017年的草地音樂會《咱的電影咱的歌》，2月25日在高雄市立美術館面湖草坡登場，日月光集團將有千名員工與眷屬，齊聚高美館草地音樂會現場，日月光吉祥物阿明哥、阿明妹也於現場與民眾同樂，吸引了眾人的目光，紛紛拿起手機拍照。同時日月光集團也舉辦「拍照打卡換禮品」的活動，民眾可於四場草地音樂會現場，至日月光的帳篷服務處打卡，即可兌換價值200元的禮品，數量有限，贈完為止。

日月光集團，自2015年起大力支持各項高雄在地藝文活動，如邀請全高雄國小學童免費觀賞大地藝術家「草間彌生」展覽；又如2016年參與支持高雄春天藝術節，邀請近3400名員工、家眷一同參與春天藝術節的多項藝文展演，並於2016年贊助小典藏藝文活動，與小典藏、文化局、教育局攜手合作「美育生根計畫」，贈送1萬多本小典藏出版的繪本及一年期《小典藏》雜誌，送到高雄市多達37所小學802個班級，與7所育幼機構。

日月光集團積極參與並回饋地方，除藝文活動外，也替鄰近學校更換節能型的LED燈管，為學校節省百萬元的電費支出；支持社區環境教育課程，更與南部頂尖大學進行各項環境技術研究合作，為台灣環境的未來發展貢獻心力;也於2015年協助台南市政府抗蚊，以及2016年與高雄市政府衛生局共同合作製作6支創意短片，透過電視宣傳倡導「巡倒清刷」等重點防蚊工作。

日月光集團除了每年邀請員工參與高雄春天藝術節之外，將於今年三月落成全台最大女子員工宿舍，提供3000個床位和優質的生活機能，如興建商店街、娛樂空間等，讓在外工作租屋的員工可以安頓身心、快樂工作。日月光集團持續回饋社會、落實企業社會責任，與台灣這片土地共存共榮。

(中時)