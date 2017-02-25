禁穆令7國未威脅到美 國安報告打臉川普
美國國土安全部情報部門分析家發現，未有足夠證據顯示美國總統川普旅遊禁令鎖定的7個穆斯林為主國家公民，對美國構成恐怖威脅。
美聯社取得的起草文件歸結，公民不太可能是對美國構成恐怖威脅的指標，以及敘利亞內戰自2011年爆發以來，名列川普旅遊禁令國家的人民，很少對美國發動攻擊或涉入在美與恐怖主義相關的行動。
川普以擔憂恐怖主義為由，在1月底簽署這項暫時性旅遊禁令，美國難民計畫也喊卡。
美國國土安全部女發言人克利斯坦森（Gillian Christensen）昨天並未質疑這份報告的真實性，但表示這並非國土安全部完整的最終報告。
這份報告是來自非機密資訊，包括美國司法部與恐怖主義有關的定罪和遭擊斃攻擊者的新聞稿、國務院簽證統計、美國情報界2016全球威脅評估，以及國務院2015年恐怖主義國家報告。
此涵蓋3頁的報告挑戰了川普的核心宣稱，表示美國政府認為受外國恐怖分子團體啟發而準備或企圖在美發動攻擊的82人，其中逾一半是在美出生的美國公民，其他來自另26國，主要為巴基斯坦、索馬利亞、孟加拉、古巴、衣索比亞、伊拉克和烏茲別克。當中僅索馬利亞和伊拉克被列入川普禁令名單。（譯者：中央社蔡佳伶）1060225
(中央社)
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