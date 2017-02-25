時藝顛倒屋特展 邁入倒數計時

高雄駁二顛倒屋特展進入倒數計時。（時藝提供）

顛倒屋裡，親子體驗翻轉世界的樂趣。（時藝提供）

反了！反了！怎麼世界全部都反了！時藝多媒體顛倒屋製團體在高雄駁二藝術特區的顛倒屋特展邁入倒數計時，想體驗全面翻轉的異想世界，請把握二二八連續假期，不要錯過了。

時藝多媒體團隊於駁二藝術特區打造專屬港都風情的顛倒屋，融入了高雄在地元素及海洋氣息，是高雄第一棟透天顛倒雙層洋房，再加上鮮豔的色彩，令人對顛倒屋充滿著無限想像與期待。

異想世界裡的顛倒翻轉景像，果然不負期待，成了拍照打卡的最佳景點，人氣指數超夯，老少皆宜。

顛倒屋製作團體表示，在《顛倒世界》、《星際效應》等經典電影中，常常看到顛倒的話題運用在畫面中增添視覺奇幻效果。

顛倒屋話題在國外好評不斷，落實創意藝術結合日常生活的顛倒巧思，帶給參訪的大人和小孩們滿滿的歡笑與驚喜。

顛倒屋1:1打造的室內空間，看得到的家具、冰箱、馬桶全部都是實體傢俱，能想像馬桶蓋真的頂在頭上嗎？或者是能夠像超級英雄一樣單手撐起整台車呢？這些以往只能在電影出現的場景，在顛倒屋內都能付諸於實踐。

顛倒屋特別準備了拍照教學手冊，根據手冊上的指示對應到地板上的「最佳拍攝點」，就能夠輕輕鬆鬆拍出令人嘖嘖稱奇的奇幻照片。

《反轉世界，駁二顛倒屋》高雄駁二藝文特區蓬萊B10倉庫旁，展至2月28日。

(中時)