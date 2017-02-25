為什麼現今飛行時間 較40年前還要慢？

航空技術突飛猛進，然而現今飛機的飛行時間卻較40年前還要久。(圖/達志影像 shutterstock)

科技不斷的發展，航空技術也突飛猛進。但事實上，民航客機如今所需的飛行時間卻比40年前還要長。旅遊網站《Skyscanner》指出，由於燃料價格高漲和為提高準點率，使得許多航線的飛行時間增加。

1973年，由紐約直飛休士頓的飛行時間約為2.5小時，然今日卻需花4小時的飛行時間；而倫敦與愛丁堡的航班慢了約10分鐘、馬德里至巴塞隆納則慢了20分鐘左右。

由於油價快速的飆漲，從2002年以來的10年間，航空燃料的價格從每加侖0.7美元飆升至3美元。經過計算，若將低飛行速度能節省燃油消耗，若使每個航班平均增加1至3分鐘的飛行時間，則可節省數千萬美元的費用。

因此，大部份的企業開始降低飛行速度，並且不會以增加飛行速度來彌補航班延誤的時間。由於長途飛行時，每彌補1分鐘的時間，便要消耗100公斤的燃料，對企業來說不符合效益。

此外，由於快速增加的航線和有限的空域限制了飛機飛行的效率，如繁忙的空域交通管制，使駕駛員須聽從管制，有時甚至必須原地繞圈，加上不穩定的天氣因素等，使得航空公司必須預留更多時間，讓航班有緩衝時間以應付各種情況，提升準點率。

(中時電子報)