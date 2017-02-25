為什麼現今飛行時間 較40年前還要慢？
科技不斷的發展，航空技術也突飛猛進。但事實上，民航客機如今所需的飛行時間卻比40年前還要長。旅遊網站《Skyscanner》指出，由於燃料價格高漲和為提高準點率，使得許多航線的飛行時間增加。
1973年，由紐約直飛休士頓的飛行時間約為2.5小時，然今日卻需花4小時的飛行時間；而倫敦與愛丁堡的航班慢了約10分鐘、馬德里至巴塞隆納則慢了20分鐘左右。
由於油價快速的飆漲，從2002年以來的10年間，航空燃料的價格從每加侖0.7美元飆升至3美元。經過計算，若將低飛行速度能節省燃油消耗，若使每個航班平均增加1至3分鐘的飛行時間，則可節省數千萬美元的費用。
因此，大部份的企業開始降低飛行速度，並且不會以增加飛行速度來彌補航班延誤的時間。由於長途飛行時，每彌補1分鐘的時間，便要消耗100公斤的燃料，對企業來說不符合效益。
此外，由於快速增加的航線和有限的空域限制了飛機飛行的效率，如繁忙的空域交通管制，使駕駛員須聽從管制，有時甚至必須原地繞圈，加上不穩定的天氣因素等，使得航空公司必須預留更多時間，讓航班有緩衝時間以應付各種情況，提升準點率。
(中時電子報)
文章來源：Skyscanner
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。