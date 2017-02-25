刊登假租屋廣告詐騙押金 已10人上當受騙

警方發現，假房東刊登的物件都物美價廉，且都以英文與被害者聯繫。(刑事局提供)

刑事局分析租屋詐騙的特徵，呼籲民眾注意。(刑事局提供)

詐騙集團又有新花招！刑事局165反詐騙諮詢專線近日陸續接獲民眾報案及諮詢，有詐騙集團看準上班族希望找到便宜、舒適租屋處的心態，在各大租屋網刊登便宜、精美套房的出租訊息，詐騙民眾上鉤後，要求民眾先匯入2個月的租金及押金以「保障入住」，待民眾匯款後假房東便人間蒸發，今年迄今已有10人被騙。

一名老家住新竹的41歲吳姓女子，自研究所畢業後就在北市內湖科學園區就業，並在內湖租屋居住，最近房東因故變賣房屋，吳女便上591租屋網找到一間中意的房子欲承租，房東表示，因自己在英國不便帶看房屋，但在Airbnb有信賴的第三方仲介可協助處理帶看屋及收取租金的服務，如欲承租需經由第三方仲介處理。

房東要求吳女若中意房子，必須先匯第1個月房租加押金1個月，來保障入住名額。吳女看中該房離上班地點近，且近2萬的租金不僅包水、包電、包第四台，又含管理費、附車位，實在非常理想及便宜，她擔心猶豫過久恐會被別人租走，便依照房東於信件中的指示，匯款1321元美金、約台幣4萬2000元給仲介代理人，但事後對方卻遲遲未安排後續簽約程序，寫信給房東也無下文，吳女前往欲租屋處查看真假，發現該處根本沒有出租，且與租屋網中的照片完全不一樣，才驚覺自己遭詐騙，而租屋網該物件也早已下架，房東及租屋相關資訊亦消失無蹤。

刑事局呼籲有租屋需求的民眾，雖然現在有不少房東會委託仲介帶看房屋並處理租賃契約，但針對租屋網站上有低於市價、物美價廉的租屋物件時，避免僅於電子郵件聯繫後就急於付訂，仍應前往瞭解實際屋況，與房東簽約時再行繳交房租及押金，以免假房東收到款項後人間蒸發。

另呼籲各大租屋網站加強網頁巡邏，針對價錢低廉或僅有電子郵件聯繫管道的可疑租屋物件，應加以瞭解並維持租屋網站中物件的品質，對民眾通報的詐騙房東應予下架，避免更多民眾遭詐。民眾在租屋聯繫過程中如有疑惑，可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

(中時)