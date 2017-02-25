木棒聯賽》投手壓不住 西苑8強達標教頭滿意

西苑高二先發邱紫維。（葉姵妤攝）

西苑高中去年在高中聯賽木棒組奪下亞軍，但幾名主力投手畢業後，今年整體陣容稍有落差，今天(25日)在8強戰對上平鎮高中，6局起投手被攻破，提前8局以1比8落敗，連續5年晉級4強紀錄中斷，但總教練林朝煌笑說：「今年能打到8強，我已經很高興了。」

今年西苑在木棒聯賽前2階段打出6連勝，但16強賽先後敗給麥寮高中、高苑工商，之後驚險從突破僵局制出線，並在12強戰以3比2擊敗美和中學，維持連續10年挺進8強紀錄。

林朝煌表示：「今年整體戰力不像前幾年那麼好，投手戰力比較不足，加上之前颱風造成球場損壞，球員很少有機會實戰。」雖然如此，林朝煌還是替球隊設下8強目標，最終也如願「達標」。

今天面對平鎮高中的8強戰，先發重任交給高二的邱紫維，他透露，這是自己高中至今投過最重要一場比賽，也是第1次對上平鎮，前兩局雖被敲4支安打失1分，接下來3局沒有再被敲安打，他說：「一開始有點壓力，之後心情比較穩定，就不會怕了。」

只是邱紫維投到6局下時，接連被敲3支安打失分後退場，他提到：「平鎮打擊不錯，只要失投就會被打，自己投到後面球都被掌握到。」邱紫維先發5.1局掉3分，但接替的2任投手沒能穩住局面，加上打線被封鎖，最終西苑無緣4強，明天起只能爭取5到8名。

身為球隊的主力先發之一，邱紫維今年木棒聯賽出賽4場，共投了22.3局是全隊最多，自責分率1.61，在球速有超過145公里實力的陳柏豪今年6月畢業後，邱紫維也被教頭期待能扛起重任。

(中時電子報)