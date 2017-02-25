遊覽車司機癌末遭解雇還要養老母 溫馨新店警送暖

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新店永安里長張朝成與安和派出所長伍國榮、安和警友站長陳建成及轄區熱心人士前往探訪。（葉書宏翻攝）

60歲馬姓男子長期搭任遊覽車司機，去年卻突然身體不適，經檢查出罹患大腸癌4期，卻因此遭公司解雇，馬男除了養病，還需奉養年邁母親，生活相當辛苦，新店警分局安和派出所結合警友站前往關心，給予實際關懷。

新店永安里長張朝成發現馬男重病無法工作，還需奉養年邁母親，立即與安和派出所長伍國榮、安和警友站長陳建成及轄區熱心人士前往探訪。

伍國榮指出，希望藉由此次慰問，喚起善心人士發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，共同發揮愛心，讓遭逢急迫變故，生活陷入困境的家庭獲得實質幫助。

(中時)