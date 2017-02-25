SBL》「二軍」正面對決 金酒技高一籌
由於比賽勝負早已無關例行賽最終排名，金酒25日與台銀上演1場面子之戰，卻都派出平常比較少上場的球員登板磨練，結果金酒靠著李俊緯最後48.8秒的三分彈，驚險以92比91氣走台銀，拿下本季第9勝(20敗)。
金酒總教練「寶兒」楊哲宜賽後坦承，儘管24日晚上球隊練球，大家卻都在關心台銀與台啤戰況，當台銀輸球，確定金酒晉級季後賽時，球員都歡呼了起來，「不只他們緊張，我也很緊張，畢竟能夠晉級季後賽很不容易。」
楊哲宜表示，身為菜鳥教練的自己，當上教練之後，才發現自己很多方面的不足，甚至也很經常忽略很多事情，真的感謝球員願意相信他，如今才有這樣的成績，「不過我還不滿足，下周的季後賽首輪，絕對不想只打兩場就回家！」
金酒季後賽首輪的對手，不是台啤，就是裕隆，金酒本季遭遇這兩隊，都是5戰全敗，楊哲宜當然知道季後賽首輪想要贏球的難度，「我們跟台啤、裕隆隊型很像，可是經驗差了一大截，可是我一點也不想提前認輸。」
台銀成為最先打完本季的球隊，戰績7勝23敗，確定無緣季後賽，唯一亮點是本季幾乎沒怎麼打的鄭鐵，攻下生涯新高的20分，可是這一切都沒有比賽後台銀總教練許智超的自我爆料來得犀利，因為他竟說出換洋將的原因。
「我必須要說，認識我的人都知道，我無法忍受球員不練球就上場比賽，奈維爾就是因為不肯練球，我才換李恩的，」許智超說，「或許有人會用數據來看奈維爾與李恩的差異，可是我仍堅持不練球的球員不能上場。」
(中時電子報)
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