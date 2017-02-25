逛大博會拿好康 各校巧盡心思讓學子滿載而歸
台中2017大學博覽會近200個攤位，為吸引青年學子及家長蜂擁前往參觀，各校都準備有貼心的小禮物，包括書夾、手機架、筆記本等，逛一趟下來，可拿到不少贈品；如萬能科大的禮品「萬大獅logo」，造型可愛，溫馨巧奪心思 吸引大博會參觀者的目光。
萬能科大校長莊暢設計的「萬大獅logo」，造型可愛溫馨，一系列招生禮品都見萬大獅的可愛笑臉；無論是面紙包裝、L型文件夾、迴紋針、集線器及證件套都可以看到巧奪心思的地方。例如集線器的鈕扣以萬大獅為標誌，兩面一扣就成為整理耳機線與手機線的好幫手；證件套實用美觀，可當悠遊卡套、密封防潮材質柔軟防壓，十分好用。
開南大學送的「博杯」不僅讓老祖母愛不釋手，更是青年學子實用的「橡皮擦」！該校行銷服務組賴怡儒說，小贈品「博杯」及「小米燈」對學生最實用，學子拿到「博杯」都會很開心，有趣又具吸引力；「小米燈」最適合學子挑燈夜戰，還能當手電筒，讓人愛不釋手。
稻江科技管理學院的手機架是可愛又有趣的動物造型，有狗狗、貓咪、鯨魚及大象等，既希奇又逗趣，對人手一機的年輕人最實用，念書時可將手機放在架上，既安全又不占空間；來電時有能一目了然，學校的創意深受參觀大博會學子的青睞，進而選擇就讀稻江。
貼心的靜宜大學除送學子公文夾、文件夾、筆等文具用品外，還大手筆的送化粧品科學系的成果作品，吸引對研發化粧品有興趣，畢業後又能立即投入職場創業的學子就讀；弘光科技大學送蜜蜂、青蛙、蜻蜓及蝸牛造型的筆筒，只要詢問該校各科系特色就能將筆筒帶回家！
(中時)
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