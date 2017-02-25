二二八草地音樂會 重新演繹被消失的台語時光

《咱的電影咱的歌》二二八草地音樂會，回顧台語電影60年及歌曲，重現曾被消失的台語時光，吸引近萬人進場聆賞。（李義攝）

《咱的電影咱的歌》二二八草地音樂會，回顧台語電影60年及歌曲，重現曾被消失的台語時光，吸引近萬人進場聆賞。（李義攝）

高雄市立交響樂團現場演奏詮釋台語老歌。（李義攝）

草地音樂會吸引近萬人進場聆賞。（李義攝）

耳熟能詳的「綠島小夜曲」有台語版！別懷疑，《咱的電影咱的歌》二二八草地音樂會上，高齡八旬的國寶唱將紀露霞等人，結合回顧台語電影60年，在二二八70年前夕，重現曾被消失的台語時光，令觀眾聽得如癡如醉。

李欣芸等音樂創作者將台語老歌重新編曲，邀請寶島歌后紀露霞，新生代歌王許富凱和清新歌手方宥心等，配合著當年的賣座台語電影，演唱《舊情綿綿》、《思慕的人》、《南都夜曲》和《溫泉鄉的吉他》等一首首老歌。

跨世代的《綠島小夜曲》，過去都是國語版，鮮少人知道還有台語版，1959年台語電影《寶島姑娘》的主題曲，主唱者紀露霞當年在錄音室灌唱片後，就不曾再公開演唱過。

一甲子後重唱，老歌迷既驚又喜，年輕世代則驚訝不已，原來還有台語版，為草地音樂會掀起一波高潮。

節目中，也特別向去年殞落的台語歌壇巨星郭金發致敬，由高雄旗山長大的許富凱演唱大家耳熟能詳的《燒肉粽》、《快樂出帆》等歌曲，搭配放映郭金發生前所演出的電影，追憶斯人。

指揮楊智欽帶領近百人編制的高雄市交響樂團現場演奏詮釋，60年來所保留下的台語片精華重新剪輯，影與音交錯融合下，銀髮族忍不住跟著哼唱重溫昔日時光，年輕世代觀眾在老歌青春行的編曲手法引領下，快速融入了老公老阿嬤曾經有過的歲月。

這場音樂會湧入近萬人聆賞，至節目結束，仍是餘音繞樑，曾經有過的輝煌歲月的台語電影及歌曲，在夜空裡迴盪不去。

(中時)