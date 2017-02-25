颱風天拒載妻上班 渣男：不要死兩個人
張姓男子與阮姓越南外配結婚不但無所事事，他還要求妻子在懷孕時仍需上午7時上班到晚間，颱風期間阮女需要上班，張男卻以「颱風天外出若死掉，死一個人就好不要死兩個人」，阮女以張男對婚姻毫不在乎提訟休夫，日前獲新北地院判准。
判決指出，張男與阮女在2009年1月9日於高雄結婚，由於謀生不易夫妻舉家搬到板橋，但2013年1月底張男就離家出走不見蹤影。
阮女指控張男對她與婚姻毫不在乎，住在板橋時，先生無所事事，但她經常得早上7點出門上班，有時還要加班至凌晨，即使懷孕期間亦然，甚至還得不定時提供張男經濟支援。
盡管如此，張男卻經常對他冷言冷語，還曾於颱風天拒絕阮女要求載其上班，並表示「颱風天外出若死掉，死一個人就好不要死兩個人」。張男還數度表示「喜歡單身」，還說娶了阮女很倒楣。
法院審理期間，張男雖曾出庭表示不願離婚，但之後又不見他遵期到庭積極挽留兩造關係，承審法官以實難察見張男確仍有心維持雙方婚姻，判准離婚。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。