颱風天拒載妻上班 渣男：不要死兩個人

張姓男子與阮姓越南外配結婚不但無所事事，他還要求妻子在懷孕時仍需上午7時上班到晚間，颱風期間阮女需要上班，張男卻以「颱風天外出若死掉，死一個人就好不要死兩個人」，阮女以張男對婚姻毫不在乎提訟休夫，日前獲新北地院判准。

判決指出，張男與阮女在2009年1月9日於高雄結婚，由於謀生不易夫妻舉家搬到板橋，但2013年1月底張男就離家出走不見蹤影。

阮女指控張男對她與婚姻毫不在乎，住在板橋時，先生無所事事，但她經常得早上7點出門上班，有時還要加班至凌晨，即使懷孕期間亦然，甚至還得不定時提供張男經濟支援。

盡管如此，張男卻經常對他冷言冷語，還曾於颱風天拒絕阮女要求載其上班，並表示「颱風天外出若死掉，死一個人就好不要死兩個人」。張男還數度表示「喜歡單身」，還說娶了阮女很倒楣。

法院審理期間，張男雖曾出庭表示不願離婚，但之後又不見他遵期到庭積極挽留兩造關係，承審法官以實難察見張男確仍有心維持雙方婚姻，判准離婚。

(中時)