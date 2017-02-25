華為將在浙江建設全球培訓中心

我要評比

第一財經報導，中國手機大廠華為已和浙江省人民政府簽訂戰略合作協議，華為將在浙江投資建設華為全球培訓中心，並擴大華為杭州研究所的研發投入力度。此外，華為將運用自身技術，幫助浙江打造高科技產業平台，加速雲端產業布局浙江，建設智慧製造平台，參與浙江行業大數據應用建設。

(工商)