挨轟帶壞演唱會票房 袁惟仁婚變後快閃現身

袁惟仁剛剛現身回應票房慘澹問題。（圖／盧禕祺攝）

「假如我是羅大佑」演唱會開唱前仍有許多空位。（圖／中央社）

集結包含羅大佑、陶喆、林俊傑、戴佩妮等10多位歌手組成的拼盤演唱會「假如我是羅大佑」，今(25日)晚間7點半在台北小巨蛋舉行，先前因售票狀況不佳，媒體將矛頭指向近來衰事不斷的總策畫「小胖老師」袁惟仁，剛剛他閃電現身，首次低調回應：「這場演唱會很不容易。」

袁惟仁先前傳在大陸因合約問題被擄，不久後，他與陸元琪又閃電結束14年的婚姻，簽字隔天他被拍開賓士車載妹，陸元琪則心酸回應如果小胖有新戀情，只要是好的，她都會獻上祝福，並補充：「但別忘了，孩子要養！」

由袁惟仁擔任總策畫的「假如我是羅大佑」演唱會，在北京、上海等地開唱後，今晚巡迴到台北小巨蛋表演，卡司不弱卻票房慘澹，外界歸咎於袁惟仁新聞模糊焦點，剛剛他突然出現在後台，而這也是他離婚神隱後首度現身，對於種種提問，他只低調說：「謝謝，這場演唱會終於要順利演出了，謝謝所有媒體的關心，謝謝大家。」快閃消失。

(中時電子報)