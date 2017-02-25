烘焙坊勞資糾紛 中市府重罰100萬

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台中市政府勞工局將重罰勞資糾紛的烘焙坊100萬元，並請獨任調解人釐清有無不當勸退申訴人情事！（陳世宗攝）

台中市惠文路一家烘培坊與實習生的勞資糾紛案，因業者違法事實明確，且無改善之意！台中市政府勞工局決定將重罰100萬元，希望督促業者檢討改善；此外，針對有網友在PTT爆料指「勞工局協調專員」去年在勞資爭議協調時勸說申訴人當作「買個經驗」，不要繼續向上協調。

勞工局表示，並無所謂「勞工局協調專員」，是由中部某私立大學蘇姓助理教授擔任獨任調解人，勞工局同仁僅從旁協助會議進行，市府將儘速聯絡蘇教授釐清是否有網友所稱之情事。

勞工局指出，該烘培坊最近所涉及的實習生勞資糾紛案，經勞工局106年1月6日受理後派員稽查，確認業者有使勞工延長工時超過一個月46小時，並讓勞工連續工作超過13天等情形，違反勞動基準法第32條及第36條規定；另於106年2月24日再度稽查業者提供的全部資料，發現違反勞動基準法第22條（溢扣工資）、第24條（未給付加班費）、第39條（未給付國定假日加倍工資）規定。

加上其他相關勞資爭議案件，101年起至今共計6件調解案，其中102年2案，101、103、105及106年各1案，內容主要為工資未全額給付及勞健保丶勞退未足額投保等爭議。業者102年因未給付延長工時工資，違反勞動基準法第24條規定，也遭到勞工局裁罰。

勞工局長黃荷婷表示，綜合該烘焙坊5年來對勞工未善盡照顧，以及有多次違法紀錄，加上業者到目前為止並無改善之意，受害勞工多達4人，勞工局決定本次實習生申訴案將依法重罰業者100萬元，希望督促業者檢討改善勞動條件，善待員工。

對於有網友在PTT爆料指稱有「勞工局協調專員」在調解時勸說申訴人當做「買個經驗」，不要繼續向上協調。勞工局表示，並無所謂「勞工局協調專員」，經過調查，該案105年5月18日受理後，僅調解1次就成立，由中部某私立大學蘇姓助理教授擔任獨任調解人；為了解真相，將儘速與其取得聯絡，以釐清是否有此情事。至於勞工局同仁，僅從旁協助調解會議進行。

勞工局強調，勞工常因不熟悉法令規定，導致無法主張權益，每次調解會議前，勞工局還提供免費法律諮詢服務，希望協助勞工充分掌握自身案情，由律師提供建議方案，以爭取最有利的結果。

(中時)