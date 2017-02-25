駁操縱基層選舉 陳菊：影響力沒那麼大
高雄市長陳菊今天表示，農會會員和水利會會員在哪裡，外界並不知道，「市長的影響力沒有那麼大」，希望外界不要再訛傳。
農會會員代表大會選舉才剛結束，高雄農田水利會會長補選又將登場，接二連三的基層選舉，有不少傳言指向陳菊操縱讓屬意的人出線，以利佈局未來接班的市長參選人。
民進黨高雄市黨部主委黃彥毓主動發表聲明籲外界不要擅自將農會和水利會改選的事和市長初選做聯結，希望選民用智慧粉碎流言，否則只會破壞黨內的團結而已。
稍早，農會會員代表選舉時，有意參選民進黨高雄市長初選的參選人就公開指高雄農會選舉動作大，國民黨白派挺民進黨的另一名有意投入市長初選的立委。
如今，水利會改選再即，類似傳言再起，指陳菊要挺誰不挺誰等。
陳菊受訪表示，浮出檯面有意參選水利會會長人選中有3人是民進黨，每個人都來找她，她也關心他們，只是她要說水利會會員在那裡，實在不知道，「市長的影響力沒有那麼大」，希望大家不要再訛傳。
她希望改選出一位優質的會長，有利農民才重要。1060225
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。