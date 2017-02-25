駁操縱基層選舉 陳菊：影響力沒那麼大

高雄市長陳菊今天表示，農會會員和水利會會員在哪裡，外界並不知道，「市長的影響力沒有那麼大」，希望外界不要再訛傳。

農會會員代表大會選舉才剛結束，高雄農田水利會會長補選又將登場，接二連三的基層選舉，有不少傳言指向陳菊操縱讓屬意的人出線，以利佈局未來接班的市長參選人。

民進黨高雄市黨部主委黃彥毓主動發表聲明籲外界不要擅自將農會和水利會改選的事和市長初選做聯結，希望選民用智慧粉碎流言，否則只會破壞黨內的團結而已。

稍早，農會會員代表選舉時，有意參選民進黨高雄市長初選的參選人就公開指高雄農會選舉動作大，國民黨白派挺民進黨的另一名有意投入市長初選的立委。

如今，水利會改選再即，類似傳言再起，指陳菊要挺誰不挺誰等。

陳菊受訪表示，浮出檯面有意參選水利會會長人選中有3人是民進黨，每個人都來找她，她也關心他們，只是她要說水利會會員在那裡，實在不知道，「市長的影響力沒有那麼大」，希望大家不要再訛傳。

她希望改選出一位優質的會長，有利農民才重要。1060225

(中央社)