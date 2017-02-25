機捷長庚站漏水 桃捷：委請高鐵局處置

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機場捷運A8長庚醫院站今天傳出漏水，桃園捷運公司晚間表示，考量步行安全與旅客舒適感，已立刻刮除地面積水，同時已立刻通報高鐵局，請興建單位盡速改善。

連續幾天的明顯雨勢，也讓機捷沿線幾個站體，傳出有飄雨狀況，其中在A8長庚醫院站傳出有雨勢從牆壁、天花板竄出，讓旅客擔憂施工品質。

桃園捷運公司晚間表示，機捷進入自由試乘第10天，由於連續幾天的下雨，在幾個高架的開放式站體，有乘客發現雨水飄進月台，及部分站體天花板滴水等現象，桃捷公司考量步行安全與旅客舒適感，都立即請清潔人員密集刮除地面積水。

桃捷公司表示，已立刻通報高鐵局，請興建單位在保固期內，以最有效率的方式盡速採取改善措施。

桃捷表示，交通部高鐵局也回應桃捷公司，將請捷工處要求廠商針對天花板滴水處盡速改善，至於屋簷因雨勢產生潑水等問題，也將以專案方式研究後施工處理。1060225

(中央社)