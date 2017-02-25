二二八草地音樂會 重現被消失台語時光
進入第8年的高雄春天藝術節，今天在春夜微風星光燦爛的草地上，用輕鬆的方式體驗交響樂，高雄市長陳菊也與民眾一起欣賞極具時代背景故事的台語老歌。
2017高雄春天藝術節草地音樂會在高美館面湖草坡演出「咱的電影咱的歌、228草地音樂會」，民眾露天席地欣賞，空氣中飄散自由浪漫的氣氛。
草地音樂會邀請寶島歌后紀露霞，新生代歌王許富凱和清新歌手方宥心等演唱，演唱歌曲有以兒女私情撫慰人心的「舊情綿綿」、「思慕的人」、「南都夜曲」和「溫泉鄉的吉他」等，也有可供天涯遊子引吭書懷的「望你早歸」、「黃昏的故鄉」和「媽媽請你要保重」。
還有風花雪月寄情的「漂浪之女」、「傷心酒店」、「港邊惜別」和「流浪到淡水」等，每種不同的音樂曲風都象徵著與時代的對話。
演唱會還有向郭金發致敬篇章，搭配放映郭金發生前演出的電影，唱出大家熟悉的溫柔的吉他、飲者之歌、你是我的性命、快樂出帆、燒肉粽等。
草地音樂會用老歌青春行的編曲手法，讓年輕新世代更貼近早期台灣社會、關懷人民與土地，撼動人心的共鳴，喚起集體記憶中可貴的夢想與信念。1060225
(中央社)
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