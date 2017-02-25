蘋果計劃在印度打造合作夥伴生態鏈
印度電子資通訊部次長蘇達拉江（Aruna Sundararajan）透露，蘋果公司告訴印度政府，計畫未來在印度生產大多數產品，建立一合作夥伴生態系統，包括台灣代工廠商和供應商。
印度「經濟時報」（Economic Times）今天引述蘇達拉江談話說，為了在印度建立整個合作夥伴生態系統，蘋果準備在下一階段提升價值鏈，包括所有iPhone機型的整套生產流程。
這篇報導指出，蘋果公司主要代工合作製造商如台灣的富士康、緯創和和碩，都密切關注蘋果上述計畫。
蘇達拉江表示，蘋果向印度政府提出兩項主要要求，一是讓蘋果能進口製造所需的零組件，二是蘋果在印度製造的成本應該要比進口便宜。
不過，她說，蘋果的第二項要求，印度政府現在尚無法有任何看法，因為這必須在商品與服務稅（GST）法案成功推行之後才能決定。
由於蘋果這項在印度製造計畫，一直是蘋果合作夥伴的富士康、緯創等諸多代工廠和供應商，可能都要跟隨蘋果腳步進駐印度。
一名資深製造主管透露，擁有蘋果最大代工訂單且已經承諾在印度投資50億美元的富士康，正積極與馬哈拉什特拉省（Maharashtra）探討在印度的設廠布局。
已取得蘋果在印度製造iPhone訂單的緯創，是否會為了蘋果提出印度製造計畫，跟著在印度投資獨立大型工廠，報導說，緯創並未就此做出回應。
蘇達拉江表示，她的部門已經接觸到好幾家東南亞與蘋果簽有合約的製造商有意到印度設廠，「現在只是何時來印度的問題，而不是是否會來的問題」。無論如何，這些公司在確認到印度的計畫前，也正等待印度GST今年稍晚正式實施，因為GST正式實施後，將可解決製造商在印度可能遇到的各省課稅不同等諸多問題。1060225
(中央社)
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