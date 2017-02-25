大專足聯》台體逆轉勝 仍無緣爭冠
大專足球聯賽公開組男一級複賽25日在輔仁大學畫下句點，上屆亞軍台灣體大雖靠李祥偉下半場連進兩球，3比1逆轉擊敗銘傳大學，但因輔大與北市大學0比0戰平，只能爭奪本屆季軍。
大專足聯公開組男一級決賽將於3月1日進行，輔大繼102學年度後再度殺入冠軍戰，將與北市大爭冠；台體、銘傳拚搶季軍。
男一級複賽廝殺到最後一天才敲定爭冠戲碼，台體25日必須自力擊敗銘傳，並靠北市大取勝輔大，才能取得爭冠門票。結果台體上半場受制於銘傳的密集防守，第22分鐘還讓對手抓住快攻機會，被鄭俊弦踢開大門，以0比1落後。
下半場台體總算踢出攻勢，李祥偉先於第57分鐘反越位成功，在背對球門的情況下踢出精彩的扳平進球，5分鐘後再接應右側角球，頭槌破門後來居上。替補上場的陳泓維在第80分鐘踢進遠射進球，澆熄銘傳反撲也鎖定比分。
「球員知道今天非贏不可，一下場太想表現，反而放不太開，」台體教頭莊明諺表示，他在中場休息時要全隊調整心態，還特別叮嚀幾位主力，「像祥偉上半場可能在前面拿不到球，常常跑回中場。我告訴他要相信隊友，在鋒線等待機會，做出最直接、有效的攻擊動作，他也做到了。」
台體雖然逆轉擊敗銘傳，卻沒有等到他們想要的結果。23日就確定取得冠軍戰門票的北市大，保留有受傷及黃牌疑慮的球員，最後與輔大0比0握手言和，也讓台體總積分屈居第3，只能和銘傳爭奪季軍。
「之前對北市大應該贏，如果贏了就不會這樣了...」下半場受傷退場的李祥偉說，稍微拉傷問題不大，就是心情「難受想哭」，直說：「雨水等於淚水...」
(中時電子報)
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