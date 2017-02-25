仿冒iPhone各式配件 連蘋果經理都稱奇

北市松山警分局去年獲報，坊間有通訊行標榜是蘋果認證、蘋果專賣店等手機維修站，宣稱不管是面板破裂、wifi故障、電池耗弱、手機泡水、手機不開機等疑難雜症，維修人員都可以在1小時內快速維修，並販售大量各式iPhone的配件。

警方調查，在雙北市開設3家連鎖通訊行的鍾姓男子涉有重嫌，經埋伏、跟監、蒐證及送鑑，確認店內所販售的iPhone相關配件，並非原產製造，所開立的單據均蓋有蘋果百分百之戳章，亦使用相同蘋果格式的名片等。遂申請搜索票同步至通訊行進行搜索，查獲液晶螢幕、玻璃面板、手機電池、手機排線、傳輸線、耳機及液晶螢幕貼等仿冒品，以假亂真的程度就連亞洲地區蘋果經理及專業鑑定人員都嘖嘖稱奇。

鍾男辯稱，不知道自己所進的蘋果配件，竟然是仿冒品。警方表示，未經蘋果公司認證授權代理，鍾男除違反商標法被告外，也將面臨龐大的賠償，呼籲其他業者別以身試法。

(中時)