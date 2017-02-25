竹市議員娶媳 吳敦義到場祝賀

前副總統吳敦義今晚間到新竹市，為議員吳青山次男喜宴祝賀。（郭芝函攝）

新竹市國民黨籍議員吳青山，今晚間在華麗雅緻娶二媳婦，前副總統吳敦義也到場祝賀，但由於天候不佳，又遇上228連假，比表訂時間晚了近15分鐘才入席，他上台除向在座來賓介紹新郎、新娘背景外，更頻稱讚2人郎才女貌，超級速配。

吳敦義說，新郎、新娘自大學就相識，還是台師大學長、學妹關係，掉入愛河後難分難捨，相互扶持近10年，前後都於台大研究所畢業，2人不僅擁有美滿家庭，目前也有不錯的事業，誠摯祝福他們永浴愛河。

(中時)