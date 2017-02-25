中正紀念堂轉型 蔡丁貴：很好的開始
政府推動中正紀念堂轉型，自由台灣黨主席蔡丁貴今天對此表示，「這是很好的開始」，他也號召民眾二二八當天一起去自由廣場推倒蔣介石的銅像。
二二八事件將屆70週年，文化部長鄭麗君今天說，中正紀念堂有必要轉型，提出組織法部分條文修正草案，紀念堂商店將停止販售涉及威權崇拜文宣品，開、閉館停止播放「蔣公紀念歌」。
台灣北社今天舉辦「新世代看二二八」論壇，台灣北社秘書長潘威佑在場宣布文化部的行動時，與會民眾響起掌聲。
蔡丁貴在場受訪指出，這是很好的開始，但還是不夠，還有很多事可以做，「例如她可以公布，裡面那尊銅像何時要拆，她沒有講、也沒交代，顯然是有所顧忌」，希望台灣人民用更大的聲音、力量，要政府做個選擇。
蔡丁貴說，他公開號召台灣人民一起在二二八中午到自由廣場，推倒蔣介石這個台灣民族屠殺元凶銅像，讓國際看到台灣人民對轉型正義有決心、有行動。
另外，蔡丁貴曾因拉倒台南市湯德章紀念公園內的國父銅像被判拘役40天；蔡丁貴說，台南市長賴清德把台南市20座的蔣介石的銅像拉下來，表示賴清德這3年來有進步，要替賴清德按讚。1060225
(中央社)
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