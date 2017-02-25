鳳儀書院歡慶文昌帝君誕辰

時值考季，又逢文昌帝君誕辰，考生祈求考運佳學業進步。（文化局提供）

鳳儀書院準備許多祈求學業進步、步步高升物品。（文化局提供）

農曆二月初三（2月26日）是文昌帝君誕辰，設有文昌祠供奉文昌帝君的鳳儀書院日前舉行文昌帝君聖誕祭典祈福活動，時值考季，想祈求金榜題名的考生，可祈求學業進步，狀元及第。

文昌帝君是古代讀書人祭拜祈求文運與考試的神祇，相傳自宋代起開始興盛，興建於1814年的鳳儀書院於2014年重新開館啟用，為恢復原有文昌祠的功能，特前往有302年歷史的臺南孔廟文昌祠進行分香儀式，傳承歷史悠久的文昌信仰與傳統文風。

25、26日鳳儀書院還有專人在古蹟講堂內說書，園區內也有現做象徵聰明、算術、好運的蔥、蒜、菜頭與毛筆的造型汽球贈送與遊客，另外也有限量版的蔥、蒜、菜頭、芹菜造型平安符供民眾擲茭後領取等活動，歡迎入園民眾一同來幫文昌帝君做生日。

本次還邀請狀元糕、糖蔥、文昌餅等攤位進駐，每日各提供一百份供遊客選擇其中一份，使遊客也可以同享文昌帝君誕辰的氛圍，並祈求學業進步、考試順利。同時鳳儀翰林茶苑也可憑消費發票兌換限量版的步步高升文昌官帽一份。

鳳儀書院自2013年重新開館以來，已吸引眾多遊客前來參觀，已成為大高雄新興熱門景點，請遊客除精彩的四大歷史場景Q版公仔與豐富的科舉與鳳山歷史展示外，也不忘來參拜鳳儀書院內祭拜文昌帝君的文昌祠，共同體驗鳳儀書院的悠久文風。

(中時)