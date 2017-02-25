清潔隊資源回收車遭竊 竟被賣到汽車旅館

山上區清潔隊1輛資源回收車24日晚間遭竊，竊賊將車輛一路開到善化棄車逃逸，警方已鎖定對象，全力追緝中。（萬于甄翻攝）

台南一名竊賊24日晚上偷潛入山上區清潔隊，開走一輛車齡10多年的資源回收車，竊賊一路開到善化一家汽車旅館，並向櫃台服務員說要變賣7000元，服務員一看竟是資源回收車，除當場傻眼也驚覺有異，趕緊向警方報案，但竊賊已逃之夭夭，警方現已鎖定對象追緝中。

山上區清潔隊人員25日上午發現停車場內的資源回收車少一輛，且辦公室鑰匙也少一把，趕緊報案，正當警方全力追查時，善化卻有名男子開著資源回收車到汽車旅館內，向櫃台服務員說要變賣車輛7000元，行為相當詭異。

旅館服務員嚇得報警，由善化派出所巡邏員警王永盛、謝承佑前往查看後，在善化全聯福利中心旁發現車輛，但當下車內已無人影，查證後，確認是山上區清潔隊報案失竊的資源回收車，已由清潔隊派人領回。

警方懷疑是轄區一名有毒品、竊盜前科的男子作案，男子將回收車從山上開往善化，恐因車輛沒油後，棄車逃逸，警方現已鎖定對象，擴大追緝中。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)