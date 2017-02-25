SBL》陳子威引退賽搞遲到 感言除了幸運還是幸運

陳子威在自己的引退儀式上致詞。(黃及人攝)

擁有「第四節先生」封號的璞園前鋒陳子威，25日從UBA趕場SBL，竟在自己的引退賽遲到了，但在璞園與台啤比賽中場，他仍站在場中訴說著自己一路走來的幸運，「對不起我遲到了！希望我說太多感性的話，等一下不會哭。」

其實也怪不了陳子威，因為身兼台灣師大教練的他，25日下午才從UBA複賽現場趕來，SBL比賽卻已開打，他到第1節快結束才趕到板橋，不過現場早已邀請不少他的家人、前教練與隊友，就是希望帶給他1個難忘的退役儀式。

「我一直認為自己很幸運，籃球生涯一路走來都能碰上很好的教練，以及優秀的隊友，能跟我組成最好的籃球搭配，我太幸運了，」致詞時最少說了快10次幸運的陳子威表示，「當然也要感謝璞園，能夠幫我風光從球員退役。」

除了璞園董事長李忠恕親自上場贈送陳子威退役紀念球衣，他的昔日達欣隊友，以及前達欣教練劉嘉發、台灣師大前後期球員等人，都有到場跟他分享退役儀式的感動，充分證明陳子威的好人緣與高人氣。

「最後我要感謝的，當然是我的家人，尤其是我的老婆大人，能夠遇上她，真是我的幸運」陳子威說，「接下來我將前往政治大學服務，在此我不希望是跟大家說再見，而是希望繼續在籃球這個圈子，跟大家繼續見面。」

陳子威25日也不負「第四節先生」美名，個人第4節獨拿11分，幫助璞園66比60擊敗台啤，也粉碎了台啤想拿第2的夢想，如此一來本季例行賽排名依序為：達欣、裕隆、台啤、富邦、璞園、金酒、台銀。

(中時電子報)