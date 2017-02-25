SBL》陳子威引退賽搞遲到 感言除了幸運還是幸運
擁有「第四節先生」封號的璞園前鋒陳子威，25日從UBA趕場SBL，竟在自己的引退賽遲到了，但在璞園與台啤比賽中場，他仍站在場中訴說著自己一路走來的幸運，「對不起我遲到了！希望我說太多感性的話，等一下不會哭。」
其實也怪不了陳子威，因為身兼台灣師大教練的他，25日下午才從UBA複賽現場趕來，SBL比賽卻已開打，他到第1節快結束才趕到板橋，不過現場早已邀請不少他的家人、前教練與隊友，就是希望帶給他1個難忘的退役儀式。
「我一直認為自己很幸運，籃球生涯一路走來都能碰上很好的教練，以及優秀的隊友，能跟我組成最好的籃球搭配，我太幸運了，」致詞時最少說了快10次幸運的陳子威表示，「當然也要感謝璞園，能夠幫我風光從球員退役。」
除了璞園董事長李忠恕親自上場贈送陳子威退役紀念球衣，他的昔日達欣隊友，以及前達欣教練劉嘉發、台灣師大前後期球員等人，都有到場跟他分享退役儀式的感動，充分證明陳子威的好人緣與高人氣。
「最後我要感謝的，當然是我的家人，尤其是我的老婆大人，能夠遇上她，真是我的幸運」陳子威說，「接下來我將前往政治大學服務，在此我不希望是跟大家說再見，而是希望繼續在籃球這個圈子，跟大家繼續見面。」
陳子威25日也不負「第四節先生」美名，個人第4節獨拿11分，幫助璞園66比60擊敗台啤，也粉碎了台啤想拿第2的夢想，如此一來本季例行賽排名依序為：達欣、裕隆、台啤、富邦、璞園、金酒、台銀。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。