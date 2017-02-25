大馬細查 是否還有其他毒劑奪金正男命
馬來西亞和南韓媒體報導，馬國當局現正檢驗，造成金正男喪命的生化戰劑除了VX之外，是否還有其他毒劑。此時南韓已決定，要在日後的國際會議上強調北韓擁有生化武器的問題。
馬來西亞「新海峽時報」（New Straits Times）報導，雪蘭莪州（Selangor）警察局長阿布薩馬（Datuk Seri Abdul Samah Mat）證實，警方調查金正男命案的人員，已在吉隆坡舊巴生路（Jalan Klang Lama）1棟公寓樓採樣。
阿布薩馬對記者說，目前採樣已送往化學部分析，警方正與該部以及鑑識部及核子機構密切合作，以查明命案中使用的化學品是否具有放射性。他並否認警方在採樣時曾逮捕其他嫌犯的報導。
馬國「星報」（The Star）報導，阿布薩馬指出，化學部將分析警方送去的所有採樣，以確定這起命案中是否還使用了其他化學品或毒劑。
南韓「韓國時報」（Korea Times）引述該國不同官員的話說，南韓當局已決定在金正男一案上採取強硬立場，一方面設法找出事情真相，再方面考慮各種反制措施，包括對北韓的生化武器提高警覺。
此外南韓27日與美國和日本官員在華府召開核武會談時，將提出北韓研發生化武器的問題，也會在瑞士日內瓦舉行的各項多邊會談中提出此一問題。1060225
(中央社)
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