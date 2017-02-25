泰國高球賽連飆兩輪 曾雅妮衝進前十

LPGA泰國賽第3輪賽事因為天色昏暗暫停，過去在此賽兩度奪冠的台灣高球女將曾雅妮，繼次輪打出69桿後，第3輪再飆出7鳥、0柏忌的65桿，3輪合計207桿成績衝上並列第9。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金160萬美元（約新台幣4918萬元）的LPGA泰國賽（Honda LPGAThailand），當地時間23日起在泰國的春武里省進行4回合共72洞的賽事。

今天上午大會先進行原訂24日進行，卻因雨延賽的次輪賽事，接著再進行第3輪的賽事，但直至天黑，仍有部分選手來不及完成第3輪的賽事。

曾雅妮過去曾在2011年、2012年兩度在本項賽事稱霸，這次回到福地，她再拿出精彩表現。

首輪曾雅妮打出2鳥、3柏忌的73桿並列44名，表現一般，次輪她在打完5洞後，比賽就受天候影響被迫暫停，今天比賽恢復進行後，她抓下4隻小鳥，只吞下1個柏忌，打出近期單輪最佳的69桿。

緊接在補賽後，曾雅妮在第3輪賽事延續火燙手感，整場比賽抓下7隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，再飆出低於標準桿7桿的65桿，目前以3輪合計低於標準桿9桿的207桿成績，衝上並列第9名。

龔怡萍前3輪分別打出75桿、72桿，第3輪她打完17洞，桿，目前以3輪合計高於標準桿4桿的成績，暫時並列61名。

韓國女將梁熙英（Amy Yang）前兩輪分別打出66桿、67桿，第3輪她打完13洞，目前以3輪合計低於標準桿17桿的成績，暫時位居領先位置。1060225

(中央社)