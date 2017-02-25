被指阻撓救火 晶華安全部小黃：為何把我妖魔化？

針對媒體大幅報導晶華火警發生時，有一名酒店人員出面阻止消防隊員打破門窗，對此指控，該名年僅20多歲的安全部員工小黃哽咽表示：「為什麼要把我妖魔化？」許多晶華同事也均表示：「真的是誤解了！」大家看到小黃被誤解卻又振作著協助客人提行李的身影，也幫他覺得難過。

晶華酒店公關副總張筠表示，凌晨火警發生時，就是這名值夜班的小黃率先聞到煙味並緊急通報消防隊，一開始找不到起火點，也是他陪同消防隊循著酒店周邊到處尋找起火點。最後來到香奈兒精品店管道間時，懷疑這裡應該就是起火點，此時小黃基於職責說要通報長官，打火兄弟則因心急嗆說：「你還有選擇喔？」隨即破門而入，這整個對話過程不超過30秒，卻被放大解釋成阻撓救火。

張筠表示，當媒體即時新聞開始指責小黃阻撓救火，甚至有網友開始肉蒐他，晶華也立即聯繫小黃說明，當電話接通，小黃的回答是：「我能不能先洗個臉再來報告？」長官這時才發現，他還在飯店裡忙著幫住宿客人找小孩、搬行李，主動協助，把自己忙得滿臉烏黑滿身大汗。

小黃在安全部就職已4年，晶華酒店每個禮拜均有消防小演習，每年兩次大演習，員工均熟悉消防安全與應對，對於被指阻撓救火，張筠說，他沒有做錯什麼，年輕小伙子值夜班，努力救火、通報長官，做好基層員工工作，不應該被妖魔化。

(中時)