木棒聯賽》南英稱職第1棒 郭天信各數據冠全隊
前一次對戰鶯歌工商吞敗仗，南英商工今天(25日)在高中木棒聯賽8強戰再碰鶯歌，全隊有備而來，終場以7比4獲勝晉級4強，其中郭天信首局就以長打帶起全隊士氣，單場貢獻3安，聯賽累積打擊率4成57冠全隊，扮演稱職的開路先鋒。
南英在今年木棒聯賽第3階段曾以2比4敗給鶯歌，兩隊在8強戰狹路相逢，鶯歌排出相同投手迎戰，擔任第1棒的郭天信在1局下首打席就掃出三壘安打，他提到：「原本就認為對方會用一樣的投手，賽前也特別找他們的比賽轉播來研究，上次大家打擊沒發揮，這次1壞球後抓直球就攻擊了。」
內、外野都可以守郭天信，升上高二後擔任南英開路先鋒，表現很受教練團肯定，這次在木棒聯賽更繳出打擊三圍.457/.509/.543 (打擊率/上壘率/長打率)的亮眼表現，還跑出7次盜壘成功，各項數據都是全隊最佳。
南英明天將在晚間6點於嘉義市棒球場交手平鎮高中，爭取冠軍戰門票，郭天信透露，自己在青棒階段還未有和平鎮高中交手的經驗，「很期待，就儘量打。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。