木棒聯賽》南英稱職第1棒 郭天信各數據冠全隊

郭天信首打席掃出三壘安打，帶起全隊士氣。（學生棒聯提供）

前一次對戰鶯歌工商吞敗仗，南英商工今天(25日)在高中木棒聯賽8強戰再碰鶯歌，全隊有備而來，終場以7比4獲勝晉級4強，其中郭天信首局就以長打帶起全隊士氣，單場貢獻3安，聯賽累積打擊率4成57冠全隊，扮演稱職的開路先鋒。

南英在今年木棒聯賽第3階段曾以2比4敗給鶯歌，兩隊在8強戰狹路相逢，鶯歌排出相同投手迎戰，擔任第1棒的郭天信在1局下首打席就掃出三壘安打，他提到：「原本就認為對方會用一樣的投手，賽前也特別找他們的比賽轉播來研究，上次大家打擊沒發揮，這次1壞球後抓直球就攻擊了。」

內、外野都可以守郭天信，升上高二後擔任南英開路先鋒，表現很受教練團肯定，這次在木棒聯賽更繳出打擊三圍.457/.509/.543 (打擊率/上壘率/長打率)的亮眼表現，還跑出7次盜壘成功，各項數據都是全隊最佳。

南英明天將在晚間6點於嘉義市棒球場交手平鎮高中，爭取冠軍戰門票，郭天信透露，自己在青棒階段還未有和平鎮高中交手的經驗，「很期待，就儘量打。」

(中時電子報)