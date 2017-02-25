假如我是羅大佑演唱會 陶(吉吉)戴佩妮助陣
由藝人袁惟仁擔任總策劃的「假如我是羅大佑」演唱會，今晚在台北小巨蛋舉行，由陶(吉吉)、戴佩妮等共10位歌手助陣，袁惟仁則感謝大家來看演唱會。
「假如我是羅大佑」演唱會今晚在台北小巨蛋舉行，演唱會由大陸歌手蘇立生打頭陣演唱，接著由戴佩妮、張宇、官靈芝、李泉、許藝娜、辛曉琪、林俊傑、陶(吉吉)、羅大佑，共10位歌手輪番上陣演唱。
袁惟仁在開場前接受訪問時說，「謝謝大家看演唱會，演唱會很辛苦、不容易，終於順利演出，謝謝大家支持」。
陶(吉吉)日前也在臉書上幫演唱會宣傳，陶(吉吉)指出，音樂啟蒙雖然來自爸爸陶大偉，但羅大佑的歌對他影響深厚，買了羅大佑「之乎者也」卡帶，對羅大佑可做出中西合併的音樂，當時寒毛都豎起來。
今晚陶(吉吉)在現場重新詮釋這首「之乎者也」，他將與羅大佑一起合唱「戀曲一九九○」，陶(吉吉)媽媽王復蓉也到現場觀賞。1060225
(中央社)
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