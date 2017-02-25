法瘋狂藝術家住在石頭內 體驗瘋狂愚蠢

被封為法國作風最極端藝術家的普安什瓦爾，讓自己住進一塊12公噸石灰巨岩已將近3天，他形容這種體驗就像「瘋狂愚蠢」的行為，不過他對這項表演「令人印象深刻」感到很鼓舞。

44歲的普安什瓦爾（Abraham Poincheval）22日在巴黎東京宮美術館（Palais de Tokyo）入住一塊切為兩半的岩石內，留下能供應水、湯及乾肉的縫隙，他堅持將待上一星期。

他依照自己的人形在石頭內挖洞，空間僅夠他坐下來，手腳活動範圍也只有幾英寸。

他說：「人們似乎非常感動。他們來這裡對著石縫說話，讀詩給我聽，或告訴我他們的夢魘或夢想。」

他對法新社表示，「與其說跟我講話，不如說是跟石頭說話。我很高興這塊石頭進入他們的腦海。」

他坦承，待在這塊岩石的黑暗空間，睡眠不足最令他煩惱，而不是幽閉恐懼症 。他沒有錶，只有一條緊急狀況電話線，無從得知時間，「我可以睡，但很難，很奇怪，我不曉得我睡得好不好」。

普安什瓦爾承認，住在石頭內讓他的情緒有如坐雲霄飛車，一個感覺接過另一個感覺，讓他覺得「瘋狂愚蠢」。

為了穩定心情，他在裡頭寫日記，稍後將出版問世。1060225

(中央社)