手感發燙 曾雅妮繳出暌違18個月最佳表現
今年前2場LPGA賽事都遭淘汰的台灣好手曾雅妮，本周轉戰2度奪冠的本田泰國賽，果然在幸運地找回手感，繼次輪打出69桿佳績後，第3回合更繳出抓7鳥、零柏忌的完美演出，打出低於標準桿7桿的65桿，以3回合低於標準桿9桿的207桿，排名衝上並列第9。曾雅妮上次敲出優於65桿的單回合成績，已是18個月前的橫濱輪胎菁英賽，她在該賽事次輪打出64桿。
本周LPGA在泰國舉辦的本田泰國賽因雨打亂比賽舉行，第2回合因暴雨中斷，延至今天早上舉行，並隨即進行第3回合比賽，不料下午再度受到雨勢打斷，比賽進行到天黑被迫中斷，未完賽的選手將於當地時間明日早上7點繼續未完成的第3回合賽事，並接著進行末回合比賽。
曾雅妮今日第2回合補賽就抓下2鳥，預告了她接著在第3回合的精采表現，她隨後在第3輪一舉抓下7鳥，與南韓好手崔琦拉並列第3回合最佳表現，妮妮一日抓下9鳥，排名一舉衝上並列第9，但領先的南韓好手梁熙英表現強勢，她第3回合打完前13洞，以低於標準桿17桿大幅領先，奪冠機會不小。
(中時電子報)
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