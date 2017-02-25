中華女足出征東歐 為亞洲盃強化防守

中華女足在出征克羅埃西亞前一天，於百齡橋下進行輕度訓練。（李弘斌攝）

中華女足26日出征克羅埃西亞參加伊斯特拉盃邀請賽，以備戰4月的亞洲盃資格賽。日籍教頭柳樂雅幸指出，此行的目的是強化防守，儘管歐洲對手的特點和亞洲盃資格賽頭號假想敵泰國不同，但防守站位的觀念一樣，特別是未持球時該如何站位，更是中華隊最欠缺的一環，盼藉此行加強。

「前幾天我有去看大專女足聯賽，我們球員防守上的缺點，就是屬於『被動防守』，等到對手拿到球才『開始』防守，出現狀況才要補救，」柳樂說：「如果能夠及早判讀，採取預防性的站位，其實很多危險狀況根本不會發生。」

中華女足4月亞洲盃資格賽將出征巴勒斯坦，取得分組第1才能晉級次輪，泰國無疑是最大勁敵。而此次前進東歐備戰，對手則是北愛爾蘭、斯洛伐克、烏克蘭。歐洲球隊的高度、力量型打法，與泰國的快速滲透戰術，其實並不相同。

「打法的確不同，但歐洲球隊擅長長傳急攻，泰國也會有比較直接的打法，要用預防性的站位來化解危機，觀念上面有相同之處。」柳樂說。

柳樂指出，上周集訓曾與中華隊開會，分析3年來在國際賽與訓練賽的表現，發現球員的進球數有所提升，但去年也有不少比賽的失球數偏高。「以前我們要進球比較難，現在有能力進球了，但守備還無法兼顧，所以農曆春節後開訓，就是針對防守來強化。」

中華女足以亞洲盃預定陣容出征東歐，只缺包欣玄、余秀菁、王湘惠3位旅外好手。柳樂表示，中華隊把防守提升後，3位攻擊型的旅外好手到亞洲盃資格賽就能就位，整合起來不是問題。

(中時電子報)