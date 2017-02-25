LamiGirls徵選 4新生入隊

職棒Lamigo桃猿啦啦隊「LamiGirls」25日舉行徵選會，從12名入選者當中選進牙璽喬、籃靖玟、陳玟伶與李亞璇4名新人，新球季將以20人陣容亮相。

家住高雄、20歲正就讀樹德科大表演藝術系的籃靖玟成功獲選，她一開始與男伴跳起抒情的雙人現代舞，接著單獨大跳麥可傑克森帥氣舞蹈，反差舞風驚豔全場，現場響起如雷掌聲，連評審曹西平都吹起哨子讚嘆。籃靖玟表示，很享受表演的當下，為了這次演出努力節食，從入選到現在瘦了4公斤。

旅日球星李杜軒的妹妹李亞璇，初選會時因為球星哥哥讓她成為焦點，但是也被評審強調要加強舞蹈。她在這次徵選會展現苦練成果，更穿上桃猿球衣、拿起球棒，將舞蹈表演融入棒球元素，讓評審感受她的用心。

賽前就得知有簡訊投票項目，李亞璇特別在社群網站發起動員，在簡訊投票中獲得1000多票成為人氣王。成功選進的李亞璇想對粉絲們說，「希望你們有看我的表演，我盡力了，我想讓你們知道我做得到，今天，我做到了，希望你們可以繼續支持我」。

正職是工程師、喜歡看棒球的牙璽喬是桃猿球迷，最愛桃園球場看球的氣氛，連球星的應援曲都會跳，因為喜歡棒球所以來參加徵選會，最喜歡桃猿球星王柏融。順利當選成為啦啦隊新成員，有記者詢問是否會因而辭職，她表示，兩者都是她喜歡的工作，會努力兼顧。

就讀東吳大學4年級的陳玟伶也成功中選，她在舞蹈項目中選了熱門的日劇「月薪嬌妻」舞蹈「戀舞」，讓觀眾印象深刻，接著清唱「夜空中最亮的星」，加上載歌載舞演唱藝人蔡依林「戀我癖EGO-HOLIC」炒熱現場氣氛，也讓評審稱讚她善用舞台，展現自己的魅力。

LamiGirls第4屆徵選會，一共選進4名新生，加上現有的16名成員，新球季將以20人亮相。接下來除了LamiGirls新球季的春訓外，還要準備新單曲的進度。

LamiGirls徵選會由藝人孫協志主導選秀，請來Kimiko、曹西平、林嘉綺擔任評審，考驗參賽者的跳舞與歌唱功力。副領隊浦韋青表示，LamiGirls向藝能界發展，不再只是啦啦隊；新血加入，更要讓進場的球迷可以感受全猿主場的精彩。1060225

(中央社)