烘焙坊勞資糾紛 中市府罰業者100萬

我要評比

台中市七期一家烘焙坊與實習學生的勞資爭議案，台中市勞工局今晚指出，由於業者違法事實明確，且無改善之意，決定重罰新台幣100萬元。

勞工局指出，這家烘焙坊最近所涉及的實習生勞資糾紛案，經勞工局106年1月6日受理後派員稽查，確認業者有使勞工延長工時超過1個月46小時，並讓勞工連續工作超過13天等情形，違反勞動基準法第32條及第36條規定。

勞工局表示，另於106年2月24日再度稽查業者提供的全部資料，發現違反勞動基準法第22條（溢扣工資）、第24條（未給付加班費）、第39條（未給付國定假日加倍工資）規定。

此外，加上其他相關勞資爭議案件，勞工局說，從101年起至今共計6件調解案，其中102年2案，101、103、105及106年各1案，內容主要為工資未全額給付及勞健保、勞退未足額投保等爭議。

業者102年因未給付延長工時工資，違反勞動基準法第24條規定，也遭到勞工局裁罰。

勞工局認為，綜合該烘焙坊5年來對勞工未善盡照顧，以及有多次違法紀錄，加上業者到目前為止並無改善之意，受害勞工多達4人，勞工局決定本次實習生申訴案將依法重罰業者100萬元，希望督促業者檢討改善勞動條件，善待員工。

至於有網友在PTT爆料指「勞工局協調專員」去年在勞資爭議協調時，勸說申訴人當作「買個經驗」，不要繼續向上協調。勞工局表示，並無所謂「勞工局協調專員」，而是由中部某私立大學蘇姓助理教授擔任獨任調解人，勞工局人員僅從旁協助會議進行，市府將儘速聯絡蘇姓助理教授釐清是否有網友所稱之情事。1060225

(中央社)