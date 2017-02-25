一張圖秒懂 趙又廷現在有多紅
32歲台灣男星趙又廷出道8年，雖然曾因演出《痞子英雄》拿下金鐘影帝，不過外界多半把焦點放在他與妻子高圓圓的感情生活，直到近來與楊冪合作陸劇《三生三世十里桃花》，隨著該劇爆紅，演技也終於被看見，今(25日)現身上海機場，粉絲擠爆現場，堪稱大陸最夯小生。
《三生三世十里桃花》在陸播出後叫好又叫座，網路點擊量已破200億大關，超越范冰冰《武媚娘傳奇》與胡歌《瑯琊榜》紀錄。男主角趙又廷也因戲爆紅，微博粉絲爆增至1千萬人，隨便發一條微博，都有上萬粉絲回覆，人氣爆棚。
而趙又廷今日現身上海機場，接機粉絲數量跟演出《三生三世十里桃花》前，更是不可同日而語，放眼望去都是人山人海的粉絲，擠得趙又廷寸步難行，果然是事業愛情兩得意！
(中時電子報)
關鍵字：演出
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