福建平潭設兩岸中藥材交易中心

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

新華社報導，福建平潭綜合實驗區管委會表示，近日已開工建設平潭（海峽）對台中藥材交易中心乙級中藥材跨境電子交易平台項目，預計建成後將成為大陸中藥材輸出的重要口岸基地和區域調撥中心。

據了解，該中心建於平潭金井灣片區，佔地面積約100畝，首期總建築面積約10.7萬平方公尺，總投資10億元，將打造成集中醫藥倉儲物流、檢驗檢測、生產加工、展示交流、電子交易於一體的現代化海峽兩岸中藥材集散中心。

(工商)