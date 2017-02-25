北捷列車傳巨響冒煙 疏散600名乘客

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台北捷運25日晚間7點，一輛從松山開往新店的列車，在行經台電大樓站時，列車內傳出轟然巨響，不久，車廂裡開始冒出白煙，飄散燒焦臭味，乘客見狀嚇得趕緊逃下車，北捷人員獲報，在3分鐘內疏散約600名乘客，改搭下班列車。

北捷指出，今晚6點分台電大樓站往新店方向一部列車第3節車廂，疑似空調設備異常，產生無焦味煙霧，依照SOP請車上約600位旅客下車改搭下一班車，無乘客受傷，處理時間約3分鐘，目前營運正常，至於設備異常原因將於列車送回機廠後詳查。

(中時)