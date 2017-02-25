國際交流！東南科大老師赴保加利亞交流
東南科技大學表藝系老師謝杰樺日前前往保加利亞，進行為期10天藝術家駐村計畫的國際交流活動，帶回許多國際舞蹈界創意交流的技術與心得，並開創學校與國際重要藝術家合作的管道。
交流活動相當豐富，和保加利亞新媒體藝術家進行新媒體藝術創作的討論與交流，並研討創新舞蹈實驗的可能性，另外，到保加利亞最活躍的藝術中心Derida Dance Center擔任舞者的工作坊講座，並與當地最火紅的新媒體藝術家Albena Baeva協調合作，應用目前最先衛的聲音跟影像可以控制的體感裝置，在舞蹈表現上的應用，這是目前世界最前衛的表演方式。
東南科大表演藝術系主任陳澤芬表示，表演藝術教育不斷的追求創新元素的呈現，這次謝老師帶回的新藝術訊息與經驗，為系所打開一扇通往國際的大門，讓學生的學習能與國際接軌，對提升該系表演藝術教育有極大的幫助。
(中時)
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