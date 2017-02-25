隊友扛上肩 中華女足這樣練重量

中華女足雨中在百齡橋下訓練，守門員教練鈴木大地（左）要3名門將把彼此扛上肩膀，進行趣味的重量訓練。（李弘斌攝）

中華女足26日出征克羅埃西亞參加伊斯特拉盃邀請賽，但25日北台灣雨勢不斷，全隊只能在百齡橋下做輕度訓練。不過日籍守門員教練鈴木大地永遠有鬼點子，讓3名門將互扛上肩做重量訓練，接著長途飛行剛好可以讓疲勞恢復。

「平常重訓就是扛槓鈴，今天是扛隊友，」朱芳儀笑著說，扛人比扛槓鈴還累，因為必須蹲低才能扛人上肩，剛站起的時候非常吃力，因為平常扛槓鈴不會蹲得這麼低。

鈴木大地因地制宜，在橋墩旁做扛人訓練，被扛的可以先扶著橋墩，讓扛人者深蹲站起時不會那麼吃力。這個訓練份量雖然不輕，不過扛人還有互動跟笑聲，比起扛槓鈴似乎多了些變化和趣味。

中華女足上周先在吳鳳科大集訓1周，本周眾國腳都回歸母校投入大專聯賽，25日再次集合。儘管找不到合適的足球場進行訓練，教練團還是想辦法讓球員「動一動」，以免經過長途飛行後，抵達克羅埃西亞很難拉起訓練狀況。

(中時電子報)