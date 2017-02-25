隊友扛上肩 中華女足這樣練重量
中華女足26日出征克羅埃西亞參加伊斯特拉盃邀請賽，但25日北台灣雨勢不斷，全隊只能在百齡橋下做輕度訓練。不過日籍守門員教練鈴木大地永遠有鬼點子，讓3名門將互扛上肩做重量訓練，接著長途飛行剛好可以讓疲勞恢復。
「平常重訓就是扛槓鈴，今天是扛隊友，」朱芳儀笑著說，扛人比扛槓鈴還累，因為必須蹲低才能扛人上肩，剛站起的時候非常吃力，因為平常扛槓鈴不會蹲得這麼低。
鈴木大地因地制宜，在橋墩旁做扛人訓練，被扛的可以先扶著橋墩，讓扛人者深蹲站起時不會那麼吃力。這個訓練份量雖然不輕，不過扛人還有互動跟笑聲，比起扛槓鈴似乎多了些變化和趣味。
中華女足上周先在吳鳳科大集訓1周，本周眾國腳都回歸母校投入大專聯賽，25日再次集合。儘管找不到合適的足球場進行訓練，教練團還是想辦法讓球員「動一動」，以免經過長途飛行後，抵達克羅埃西亞很難拉起訓練狀況。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。