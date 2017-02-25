林其緯好投、蘇智傑開轟 獅熱身賽輕取江蘇
統一獅春訓熱身賽，今天(25日)在高雄國慶青埔棒球場交手江蘇駿馬隊，林其緯第2度掛帥先發，繳出4局失1分表現，打線則有蘇智傑轟出大號3分炮，最終獅隊以11比3大勝對手，下周起將參與港都盃中韓職棒交流賽，繼續備戰新球季。
林其緯今年可望爭取進入獅隊先發輪值，今天在熱身賽第2度先發，主投4局，被擊出3支安打，僅失1分，表現獲得教練團肯定，他自己則提到：「今年調整狀況比去年好多了，維持好的步調及方法持續調整，接下來就是提升自己的臨場狀況表現和穩定，才能延長自己的投球局數。」
其他投手包括賴泊凱、蔡萬霖、林航、邱浩鈞此戰皆有登板，其中賴泊凱及林航因控球不理想失分，蔡萬霖、邱浩鈞則是各投1局沒有掉分。
打線方面則以郭阜林及蘇智傑表現最佳，郭阜林單場敲出2支安打，蘇智傑則是在比賽後段轟出一發飛越大牆的3分全壘打，個人熱身賽首轟出爐，最終獅隊也以大比分差輕取江蘇。
(中時電子報)
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