女慣竊又被逮 這次把責任推給兒子

43歲王姓女慣竊偷色鉛筆。（葉書宏翻攝）

43歲王姓女慣竊17日上午7時許，到新北市中和區南華路某咖啡廳購物，趁機偷竊2盒價值118元的色鉛筆，警循線逮人，她在派出所內哽咽「因為沒錢包紅包、送生日禮物給兒子才會偷竊。」但警方發現她是慣竊，痛斥她「別再把責任推給兒子。」訊後依竊盜罪法辦。

警方調查，王女無業，多次在中和、永和百貨公司、便利商店偷竊各式生活用品，是派出所常客。王女日前騎機車前往中和區南華路某咖啡廳購物，趁店員轉身製作咖啡之際，發現桌上放有色鉛筆禮盒，利用大衣掩飾，趁機將色鉛筆藏入包包內。

店員晚上盤點時驚覺色鉛筆短少，調閱監視器才發現遭竊報警處理。中和警分局調閱監視器、鎖定王女車牌，循線約談她到案說明。王女在派出所內多次哽咽「過年沒錢包紅包給兒子，連生日禮物都買不起，才會想要偷鉛筆送給兒子，真的很抱歉！」

據了解，王女不務正業，2年前開始偷竊，在百貨公司內偷過床具、抱枕，甚至連面紙都不放過，另外在便利商店內偷過蒟蒻綠豆湯、綠茶、冰糖燕窩等物，多以民生日常用品為主。王女這次又推拖是為了兒子偷竊，警方當場告誡她「別當兒子的壞樣，好好找份工作賺錢，才最實在！」

(中時)