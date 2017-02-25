敘利亞荷姆斯遭連環攻擊 釀42死
據敘利亞國營電視台和人權組織消息，敘國政府控制的第三大城荷姆斯（Homs）市中心的兩個安全部門基地今天遭遇連環自殺攻擊，造成42人身亡，讓日內瓦的和談蒙上陰影。
敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）告訴法新社：「至少有6名攻擊者，其中數人在國家安全和軍事情報總部附近引爆了身上炸彈。」
他說，連環攻擊發生於駐有重兵的古塔區（Ghouta）以及瑪哈大區（Mahatta），罹難者中包括一名高級情報官員。
安全部隊封瑣了荷姆斯市中心。
2014年5月，在聯合國協調下，敘利亞政府軍和反抗軍簽訂停戰協議，反抗軍從市中心撤出，荷姆斯自此完全處於政府軍的控制下。
不過，從此以後，荷姆斯就經常傳出炸彈攻擊。去年初發生的一起連環攻擊奪走64條人命。
敘利亞前蓋達組織分支「敘利亞征戰陣線」（Fateh al-Sham Front），承認犯下荷姆斯的自殺攻擊案。
敘利亞征戰陣線說，旗下5名好戰分子參與了荷姆斯市中心兩個重兵駐守區的攻擊事件。該陣線並對荷姆斯省軍事情報首長喪命感到歡欣鼓舞。（譯者：中央社周慧盈）1060225
(中央社)
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