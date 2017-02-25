讓印度國家銀行ATM吐出假鈔 嫌犯落網

印度國家銀行（SBI）在新德里一台自動提款機日前在民眾提款時，竟吐出印有「印度兒童銀行」的2000盧比假鈔，警方經過調查，已逮捕負責為自動提款機補充現金的嫌犯。

印度總理莫迪去年11月以打擊黑金為由宣布廢除大面額舊鈔，但卻發行比原來面額更大的2000元盧比新鈔，最近爆出2000盧比新鈔出現假鈔。

一名新德里民眾向警方投訴，他在印度國家銀行的一台自動提款機（ATM）提款時，竟然拿到上面印有「印度兒童銀行」（Children Bank of India）的4張2000盧比假鈔。

警方接獲通報後，向印度國家銀行ATM吐出假鈔的這家分行調閱監視畫面，結果發現負責幫印度國家銀行運送鈔票並為ATM補充現金的私人公司運鈔員穆罕默德．伊夏（Mohammad Isha）趁機拿玩具假鈔換走真鈔。

自印度政府「廢鈔令」頒布後，引發嚴重現金荒，導致民間消費萎縮，許多行業業績掉了3到5成，雖然先前大排長龍在銀行等候領取現金的現象已不復見，但印度政府尚未取消每週領取現金數額的限制。1060225

(中央社)