NBA馬刺撞翻快艇 3連勝到手

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NBA雷納德（KawhiLeonard）今天拿下21分，加上聖安東尼奧馬刺第3節一陣猛攻，馬刺在內線大將賈索（Pau Gasol）歸來的這場戰役以105-97打翻洛杉磯快艇，締造3連勝。

後衛帕克（Tony Parker）與左手骨折後15場以來首度上陣的賈索各得17分。馬刺贏得這場比賽後，戰績提升至44勝13負。賈索另有11個籃板的演出。

快艇「灌籃王」葛瑞芬（Blake Griffin）全場砍進29分，其中下半場就有23分進帳；後衛瑞佛斯（Austin Rivers）則從板凳跳出拿到23分。快艇戰績35勝23負。

快艇「船長」保羅（Chris Paul）左大拇指韌帶撕裂缺席14場後歸隊，有17分的表現，但不足以率隊獲勝。中鋒喬丹（DeAndre Jordan）貢獻14分8籃板。1060225

(中央社)