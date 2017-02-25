陳子威引退 以感恩的心續為籃球服務

台灣籃球好手陳子威今天打完選手生涯的最後一戰，他在比賽中的引退儀式中表示，自己一路走來都很幸運，未來會以感恩的心持續在籃球圈服務。

超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒與桃園璞園建築的比賽，今天在新北市的板橋體育館進行，賽事除關係台啤是否能保住例行賽戰榜亞席以直接晉級季後賽次輪，此戰更是璞園陳子威、台啤尚韋帆退休前的最後一役。

生涯累積2597分、924籃板、三分球命中率達3成45陳子威，退休前的最後一戰，吸引達欣時期隊友張智峰、前新浪男籃董事長姜豐年、璞園董事長李忠恕等人，及陳子威的家人來到場邊觀戰，場邊球迷也紛紛拿起相機、手機紀錄，還有人不捨的流下眼淚。

陳子威表示，來到這個時候，應該要說些感性的話，他只希望自己「今天不會哭」。

陳子威提到，他覺得自己是個很幸運的人，從國中的啟蒙教練、南山高中的老師等，一路走來他都跟很好的教練、很好的隊友、很好的公司、很好的球隊合作，高中畢業後又陸續有鄭志龍、劉嘉發、朱志清等優秀的國手教他打球，在中華隊的歲月又和曾文鼎、吳岱豪、楊敬敏、陳世念、李學林、田壘、張智峰、林志傑等台灣最好的籃球員搭配，很幸運也很榮幸，籃球路上有這些人一起並肩作戰，讓他在籃球上贏多輸少。

陳子威說，他的籃球路能走到現在，謝謝家人一路支持、陪伴，這讓他很放心，最重要的是他的太太，因為遇見太太，很多他的夢想才能完成，也謝謝太太照顧家裡的一切，讓他能毫無後顧之憂的打球。

他也說，接下來他將到政大服務，未來會懷著感恩的心持續在籃球圈奮鬥，希望大家能給他一個機會為籃球圈做事，「不想說再見，希望未來有機會能夠在籃球圈多見面」。1060225

(中央社)