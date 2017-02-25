李榮浩首登紅磡 學廣東話沒討教楊丞琳
出道4年的中國大陸歌手李榮浩今晚首度登上香港紅磡開唱，直呼開心又緊張，為演唱會學好多廣東話，但沒向廣東話講得不錯的女友楊丞琳討教。
李榮浩2014年以專輯「模特」奪第25屆金曲獎最佳新人獎，「有理想世界巡迴演唱會」去年5月從中國大陸北京起跑，晚間首登紅磡（香港體育館）開唱，吸引1萬人朝聖，香港藝人莫文蔚不僅送花籃祝賀，也坐在台下觀賞。
舞台視覺效果再進化，李榮浩以「有理想」開場，大喊「香港的朋友，你們好」，連唱「太坦白」、「李白」，再以廣東話打招呼，坦言第1次來紅磡表演，非常開心也很緊張，「謝謝大家來看我」。
李榮浩笑說，為了演唱會學好多廣東話，等會再跟大家說，逗笑粉絲。特地用廣東話喊「山頂的朋友」，向坐樓上的粉絲打招呼，引起粉絲歡呼。
演唱會前李榮浩受訪表示，紅磡在他心中是指標性舞台，昨天彩排第1次站上舞台，心情澎湃又興奮，有些香港粉絲看過中國大陸場次，特地準備香港場限定的經典歌曲。
談起練廣東歌，李榮浩笑認不會講廣東話，演唱會前一週集中練習，發音要說得標準很難。楊丞琳父親是廣東人，楊丞琳廣東話講得不錯，有沒有事先向楊丞琳討教？他回「沒有」。
香港場是「有理想」世界巡演第15場，李榮浩之後要前進海外開唱，包括加拿大多倫多及溫哥華、美國舊金山及洛杉磯、新加坡等地，今年9月也將首次登上台北小巨蛋。1060225
(中央社)
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